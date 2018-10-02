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Шевченко: Леоненко - хороший футболіст

Сьогодні 08:11 3448 0
Шевченко: Леоненко - хороший футболіст

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко був хорошим футболістом.

Про це сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Леоненко – хороший футболіст. З Вітею було легко, тому що з ним був діалог. З ним можна було поговорити і пожартувати.

Він, звичайно, хотів, щоб все йшло через нього. В процесі гри у тебе не завжди виходить побачити свого партнера. Вітя іноді коментував це. Він це любить робити", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, екс-форвард Динамо Віктор Леоненко працює футбольним експертом на одному з українських спортивних телеканалів, та славиться своїми гострими заявами на адресу гравців та тренерів.

Раніше, Леоненко порадив Хацкевичу тікати.

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Джерело - Футбол 1.

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