Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко був хорошим футболістом.

Про це сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Леоненко – хороший футболіст. З Вітею було легко, тому що з ним був діалог. З ним можна було поговорити і пожартувати.

Він, звичайно, хотів, щоб все йшло через нього. В процесі гри у тебе не завжди виходить побачити свого партнера. Вітя іноді коментував це. Він це любить робити", – сказав Шевченко.