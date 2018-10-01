Леоненко звинуватив гравців Динамо у відсутності ігрової дисципліни

Екс-форвард київського Динамо і збірної України Віктор Леоненко знову розкритикував гру столичного клубу в ефірі шоу Великий Футбол.

"Я на місці Хацкевича сміливо б пішов. Навіть втік з цієї команди. Я не хочу, щоб мій друг старів. Я буду їх називати "ці". Навіть футболістами їх не можу назвати. Тренер тут точно ні в чому не винен.

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Гаразд, Бущан помилився, але Шабанов ... Ігрова дисципліна - це рівень футболістів. Тому я і кажу, що це не футболісти - це "вони". Тренер хороший, але футболісти ... Замість того, щоб всімох не потіючи перемогти Арсенал, адже зірки грають у Лізі Європи, що ми бачимо?", — сказав Леоненко.

Нагадаємо, Динамо вдев'ятьох мінімально здолало Арсенал.

Джерело - Великий Футбол.