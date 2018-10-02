Аллегрі: Дискваліфікація піде Роналду на користь

Тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі вважає, що дискваліфікація у Лізі чемпіонів дозволить Кршітінау Роналду відпочити.

Про це повідомляє Sky Sports.

33-річний португалець пропустить матч Ювентуса проти Янг Бойз через дискваліфікацію, проте головний тренер туринців вважає, що португалець від цього виграє.

"Кріштіану потрібен був відпочинок, оскільки він вже провів багато ігор. У матчі проти Наполі він видав свій найкращий матч за Ювентус та зіграв з неймовірною інтенсивністю. Тому дискваліфікація піде йому лише на користь", - сказав Аллегрі.

Нагадаємо, Роналду було вилучено у матчі Ліги чемпіонів проти Валенсії.

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Джерело - Sky Sports.