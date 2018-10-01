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Ювентус покарають за расизм на трибунах

Вчора 23:40 148 0
Ювентус покарають за расизм на трибунах

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport. 

Під час принципової гри Ювентуса проти Наполі найбільше дісталося темношкірому захиснику неапольської команди Каліду Кулібалі, на адресу якого впродовж усього матчу лунали расистські вигуки. 

Якщо провину вболівальників Ювентуса буде доведено, фанатський сектор туринців закриють, щонайменше, на одну гру. Рішення буде ухвалено 2 жовтня. 

Нагадаємо, тренер Ювентуса Массіміліан Аллегрі назвав Наполі головним суперником

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Джерело - La Gazzetta dello Sport.

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