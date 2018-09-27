Аллегрі: Наполі – головний суперник Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі заявив, що Наполі є основним суперником його команди в Серії А.

Про це повідомляє football24.ua.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від центрального матчу 7 туру Серії А проти Наполі.

"Такі очні очні зустрічі складні. Анчелотті передає команді спокій. Наполі – головний суперник Юве. Це матч між прямими конкурентами, але все ще попереду", – передає слова Аллегрі Football Italia.

Матч 7-го туру Серії А Ювентус – Наполі відбудеться 29 вересня о 19:00 за київським часом. Ювентус після 6 турів знаходиться на 1 сходинці та має 18 очок, Наполі другий з 15 пунктами.

Нагадаємо, Ювентус стартував у Серії А з рекорду.

Також, Роналду зможе зіграти проти МЮ в Лізі Чемпіонів.

Джерело - football24.ua.