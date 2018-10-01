У Шевченка відібрали досягнення у Серії A

Форвард Дженоа Кшиштоф Пентек перевершив досягнення Андрія Шевченка у чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє Футбол 1.

Поляк відзначився дублем у воротах Фрозіноне (2: 1) у 7 турі Серії А. Таким чином, він став першим за 69 років гравцем чемпіонату, який забив вісім м'ячів у перших шести матчах Серії А.

У сезоні-1949/1950 це вдалося Карлу Ааге Хансену з "Аталанти".

Раніше 23-річний Пентек повторив рекорд українця Андрія Шевченка та забив п'ять м'ячів у чотирьох стартових матчах Серії А у своєму дебютному сезоні.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко наблизився до рекорду Андрія Шевченка у збірній України.

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Джерело - Футбол 1.