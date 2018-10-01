Визначилися претенденти на звання найкращого молодого футболіста-2018

Італійське видання Tuttosport оголосило імена претендентів на звання найкращого молодого гравця 2018 року/

Про це повідомляє Tuttosport.

Боротися за трофей Golden Boy, найкращому футболісту до 21 року будуть Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Кельвен Ам'єн-Аду (Тулуза), Хуссем Ауар (Ліон), Муса Барроу (Аталанта), Йосіп Брекало (Вольфсбург), Патрік Кутроне (Мілан), Том Девіс (Евертон), Маттейс де Лігт (Алавес), Мусса Діабі, Тімоті Веа, Кіліан Мбаппе (всі – ПСЖ), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Філ Фоден (Манчестер Сіті) , Ашраф Хакімі, Крістіан Пулішіч (обидва – Боруссія Д), Бубакар Камара (Марсель), Мойзе Кін (Ювентус), Джастін Клюйверт (Рома), П'єтро Пеллегрі (Монако), Марсело Сараччі, Дайот Упамекано (обидва – Лейпциг), Вінісіус Жуніор (Реал), Мусса Ваге (Барселона) та Ніколо Дзанеллато (Рома).

У минулому році володарем нагороди став французький форвард Кіліан Мбаппе.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий заплатити за Мбаппе 224 млн євро.

Раніше, стало відомо, чому Мбаппе у дитячому віці не перейшов до Челсі.

Джерело - Tuttosport.