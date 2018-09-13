Колишній скаут Челсі розповів чому "аристократи" не підписали Мбаппе 6 років тому

Про це розповів колишній скаут Челсі Серж Даніель Бога.

"Челсі був першим, хто запросив Кіліана на перегляд. Привіз його разом з сім'єю. Він був технічний, такий як зараз. Мбаппе зіграв проти Чарльтона, команда перемогла 7:0. Через тиждень ми зустрілися в офісі Челсі,"- говорить скаут.

"У клубі заявили: "Нам сподобалося те, що ми побачили, але ми б хотіли запросити вас ще на один перегляд, після чого ми ухвалимо рішення". Тоді мати футболіста сказала мені: "Слухай, мій хлопчик більше не повернеться. Якщо він їм потрібен, нехай підписують зараз, або через 5 років їм доведеться купувати його за 50 мільйонів євро", - розповів Бога.