Мораес: Фаворитом залишається Манчестер Сіті

Жуніор Мораес, вважає, що Манчестер Сіті, попри поразку від Ліона, залишається фаворитом групи F.

Про це Мораес заявив на передматчевій прес-конференції перед грою з Ліоном.

"Я вважаю, що головним фаворитом залишається Манчестер Сіті. Те, що Ліон переміг здивувало багатьох. У мене в Ліоні є дуже хороший друг, який мені розповідав, наскільки вони сильні", - сказав Мораес.

За словами бразильського форварда, мова про Марсело.

"Це дуже близький та великий друг для мене. Наші сім'ї дружать. Це вже друга Ліга чемпіонів, коли ми граємо один проти одного. Раніше ми зустрічалися, коли він виступав за Бешикташ", - пригадав Мораес.

Нагадаємо, тренер Ліона порівняв Шахтар із Барселоною.

Крім цього, Пауло Фонсека заявив, що ворота Шахтаря й надалі захищатиме Андрій П’ятов.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.