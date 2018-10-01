Конкуренти Зінченка пропустили тренування перед матчем ЛЧ

Ліві захисники Манчестер Сіті Бенжамен Менді та Фабіан Делф пропустили тренування перед матчем ЛЧ проти Гоффенгайма.

Про це повідомляє City Watch.

Менді та Делф, з якими Зінченко веде боротьбу за місце лівого захисника, були відсутні на сьогоднішньому тренуванні Манчестер Сіті.

За припущенням англійських ЗМІ, Гвардіола відсторонив Менді на тиждень від тренувань за запізнення. Делф відновлюється від травми.

У двох останніх матчах на позиції лівого захисника у стартовому складі Ман Сіті грав Зінченко.

Манчестер Сіті зіграє проти Гоффенгайма 2 жовтня.

Нагадаємо, Гвардіола пообіцяв Зінченку дати шанс у матчі Ліги чемпіонів проти Гоффенгайма.

Раніше, Зінченко отримав одну з найвищих оцінок у складі Манчестер Сіті за матч АПЛ проти Брайтона.

Джерело - City Watch.