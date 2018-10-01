Гвардіола дасть шанс Зінченку у Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що український легіонер команди Олександр Зінченко може зіграти проти Гоффенгайма в Лізі чемпіонів і Ліверпуля в Англійській Прем'єр-лізі.

Слова іспанського наставника наводить ESPN:

"Делф поки точно не зіграє. Менді тренується, але я не впевнений. Не варто забувати про Зінченка, який здорово допоміг нам у минулому сезоні. Всі гравці знають, що вони — частина команди. Хтось, можливо, не очікував побачити Зінченка в минулій грі з Брайтоном, але він зіграв добре, тому заслужив право вийти на поле знову", — говорить Гвардіола.