Мій профіль

Усик визначився чий Крим

Сьогодні 08:34 915
Харлан на межі розлучення
Вчора 16:31 2489
Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО
Вчора 13:28 914
Цуренко продовжить боротьбу на China Open
Вчора 11:29 777
Легендарний гол Шеви в ворота Буффона. ВІДЕО
29.09.2018 21:47 6284
Гімнаст який підкорив увесь світ - Верняєву-25
29.09.2018 21:37 996
Епохи Шевченка: від Шеви до Андрія Миколайовича
29.09.2018 19:16 1467
Моурінью відзначив дії Ярмоленка у матчі проти Манчестер Юнайтед
29.09.2018 17:58 4385
Цуренко і Ястремська дізналися суперників на турнірі в Пекіні
29.09.2018 17:35 621
Ярмоленко забив гол Манчестер Юнайтеду, який переписали на захисника манкуніанців. ВІДЕО
29.09.2018 15:23 14559
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:55 Футбол Гвардіола дасть шанс Зінченку у Лізі чемпіонів 195
10:40 Футбол Особисто не бачив, але здогадуюсь: Фонсека про стосунки Вернидуба з Динамо 517
10:24 Футбол Тренер Карпат хоче вивести львівський клуб у єврокубки 1092
09:50 Футбол Легенда Мілану відновить кар'єру 703
09:30 Футбол Суркіс анонсував прощальні матчі Шовковського та Гусєва 1111
09:17 Теніс Костюк та Козлова позмагаються на Tianjin Open 264
08:51 Футбол Суркіс висловив сумніви, щодо компетентності суддів 799
08:34 Бокс Усик визначився чий Крим 915
08:22 Футбол Морозюк: Бригада арбітрів — дійсно бригада 611
30 Вересня 2018
23:50 Футбол Фергюсон назвав головну проблему Манчестер Юнайтед 962
23:31 Футбол Айнтрахт розгромив Ганновер, а Аугсбург - Фрайбург в 6-му турі Бундесліги 309
23:22 Футбол Мілан в гостях розібрався із Сассуоло в Серії А 316
23:10 Футбол У Реала кадрові проблеми перед Лігою чемпіонів. ФОТО 574
22:49 Футбол Бернлі на виїзді переграв Кардіфф в 7-му турі АПЛ. ВІДЕО 263
22:31 Футбол Поліція викликала представників Волині, Колоса і Балкан у справі про організацію договірних матчів 363
22:10 Футбол Динамо втримало перемогу в матчі проти Арсенала. ВІДЕО 739
21:47 Футбол Сачко: У нас є ресурси, щоб додати 326
21:35 Футбол Ібрагімович знову забив супер-гол за Гелаксі. ВІДЕО 1823
21:25 Футбол Динамо в дев'ятьох перемогло Арсенал у столичному дербі 1032
21:00 Гандбол Мотор програв третю поспіль гру в Лізі чемпіонів 445
20:45 Футбол Данський легіонер Динамо забив дебютний гол в чемпіонаті України. ВІДЕО 866
20:31 Футбол Бетіс - Леганес: відео онлайн-трансляція матчу 7-го туру Ла-Ліги 442
20:05 Футбол Чорноморець мінімально поступився Маріуполю. ВІДЕО 342
19:51 Футбол Зоря знову не перемагає в Запоріжжі. ВІДЕО 416
19:27 Футбол Маріуполь на виїзді обіграв Чорноморець 558

Гвардіола дасть шанс Зінченку у Лізі чемпіонів

Сьогодні 10:55 195 0
Гвардіола дасть шанс Зінченку у Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що український легіонер команди Олександр Зінченко може зіграти проти Гоффенгайма в Лізі чемпіонів і Ліверпуля в Англійській Прем'єр-лізі.

Слова іспанського наставника наводить ESPN:

"Делф поки точно не зіграє. Менді тренується, але я не впевнений. Не варто забувати про Зінченка, який здорово допоміг нам у минулому сезоні. Всі гравці знають, що вони — частина команди. Хтось, можливо, не очікував побачити Зінченка в минулій грі з Брайтоном, але він зіграв добре, тому заслужив право вийти на поле знову", — говорить Гвардіола.

Нагадаємо, напередодні Гвардіола довірив місце в основному складі Зінченку.

Сам Олександр отримав одну з найкращих оцінок у команді.

Джерело - ESPN.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()