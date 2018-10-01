Матч Яблонець - Динамо судитимуть бельгійці

Гру 2-го туру групового раунду Ліги Європи між чеським Яблонецем та Динамо судитиме бельгійська бригада арбітрів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним рефері призначено Себастьєна Дельфер'єра, якому допомагатимуть Ів де Нев та Йо де Вейрдт. Додатковими асистентами працюватимуть Александр Буко та Ерік Ламбрехтс. Четвертий арбітр – Кевін Монтені.

Матч Яблонець - Динамо відбудеться 4 жовтня.

Нагадаємо, Динамо перед грою Ліги Європи, вдев’ятьох втримало перемогу над Арсеналом у чемпіонаті України.

Після матчу Віктор Леоненко звинуватив футболістів Динамо у відсутності ігрової дисципліни.

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.