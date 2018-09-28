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Мілан не зміг обіграти Емполі. Результати матчів Серії А

Сьогодні 08:29 394 0
Мілан не зміг обіграти Емполі. Результати матчів Серії А

В матчі 6 туру Серії А Сассуоло на виїзді здолав СПАЛ і продовжує знаходитись в зоні Ліги чемпіонів, Мілан не зумів переграти Емполі.

В матчі двох команд-сенсацій чемпіонату, фортуна посміхнулась Сассуоло. Після удару Бабакара Аджапонг швидше за всіх зорієнтувався і в падінні переправив м'яч у ворота. А наприкінці матчу Матрі подвоїв перевагу своєї команди поставивши крапку в матчі.

Мілан не зумів перемогти Емполі. Хоча міланці досить швидко повели в рахунку. Першу половину команди провели досить рівно, і Мілан і Емполі мали нагоди відзначитись. А в другому таймі Емполі таки зумів зрівняти рахунок, Капуто реалізував пенальті.

Чемпіонат Італії 2018/19, Серія А

6 тур

27 вересня

СПАЛ – Сассуоло  0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Аджапонг, 0:2 - 90 Матрі

Емполі – Мілан  1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Капецці (аг), 1:1 - 71 Капуто

Нагадаємо, Рома цікавилася новачком Шахтаря.

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Джерело - Чемпіон.

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