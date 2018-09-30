Бернлі на виїзді переграв Кардіфф в 7-му турі АПЛ. ВІДЕО

Бернлі здобув виїзну перемогу над Кардіффом у матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Головні події у зустрічі розгорнулися в другому таймі. Спочатку Гудмундссон вивів вперед Бернлі, а Джош Мерфі забив у відповідь. Та останнє слово було за підопічними Шона Дайча: Гудмундссон класно навісив на Воукс, а той головою в падінні відправив м'яч у ворота Етеріджа.
Чемпіонат Англії, АПЛ
7 тур
30 вересня
Кардіфф – Бернлі 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Гудмундссон, 1:1 - 60 Дж. Мерфі, 1: 2 - 70 Воукс.
Нагадаємо, Вест Гем переграв Манчестер Юнайтед.
А Зінченко отримав одну з найвищих оцінок у Манчестер Сіті
Джерело - Чемпіон.