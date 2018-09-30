Бетіс - Леганес: відео онлайн-трансляція матчу 7-го туру Ла-Ліги

У 7-му турі Прімери Бетіс прийме Леганес.

Андрій Лунін вперше опинився в заявці Леганеса на матч чемпіонату Іспанії. "Пепінерос" все ще залишаються аутсайдером першості, але цього разу від команди великі очікування. На тижні Леганес переграв Барселону, змусивши говорити про себе футбольний світ.

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Нагадаємо, Ярмоленко з Вест Гемом переміг Манчестер Юнайтед.

А Коноплянка віддав гольову передачу.

Джерело - Чемпіон.