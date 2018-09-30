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Бетіс - Леганес: відео онлайн-трансляція матчу 7-го туру Ла-Ліги

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Бетіс - Леганес: відео онлайн-трансляція матчу 7-го туру Ла-Ліги

У 7-му турі Прімери Бетіс прийме Леганес.

Андрій Лунін вперше опинився в заявці Леганеса на матч чемпіонату Іспанії. "Пепінерос" все ще залишаються аутсайдером першості, але цього разу від команди великі очікування. На тижні Леганес переграв Барселону, змусивши говорити про себе футбольний світ. 

Дивіться онлайн пряму відеотрансляцію поєдинку Ла-Ліги на нашому сайті Бетіс - Леганес від відеоресурсу MEGOGO.(Увага! Трансляція платна!)

Нагадаємо, Ярмоленко з Вест Гемом переміг Манчестер Юнайтед.

А Коноплянка віддав гольову передачу.

Джерело - Чемпіон.

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