Інспектор гри не дозволив провести матч молодіжних складів Десни та Ворскли. ФОТО

Матч 10 туру чемпіонату України U-21 між Десною і Ворсклою не дозволили провести.

Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Причина – комплексна неготовність стадіону Полісся у селищі міського типу Добрянка, що на Чернігівщині, прийняти матч такого рівня.

Газону стадіону був неготовий. А, як показали заміри, навіть розмір воріт на стадіоні не відповідають нормам.

За це інспектор гри поставив двійку в рапорті. Тепер долю матчу вирішуватимуть дисциплінарні органи.

Нагадаємо, лідер Восркли пропустить два тижні через травму.

А збірна україни може зграти матч на стадіоні у Полтаві або Дніпрі.

Джерело - Ворскла.