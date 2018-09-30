У Реала кадрові проблеми перед Лігою чемпіонів. ФОТО

Реал переживає кадрові проблеми перед поєдинком 2-го раунду Ліги чемпіонів проти ЦСКА.
Наставник Реала Хулен Лопетегі назвав 20 гравців, які поїдуть в Москву захищати кольори клубу в матчі проти ЦСКА.
У заявку не увійшов Гарет Бейл, який отримав травму в матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіко. Також відсутні Марсело та Іско, які мають проблеми зі здоров'ям. Капітан "вершкових" Серхіо Рамос, ймовірно, отримав відпочинок.
📋✅ ¡Estos son los 20 convocados para el encuentro de Champions ante el @pfc_cska! #RMUCL pic.twitter.com/R8XPmPKepR— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 30 вересня 2018 р.
Поєдинок 2-го раунду Ліги чемпіонів ЦСКА – Реал відбудеться 2 вересня, початок о 22:00.
Нагадаємо, Барселона на останніх хвилинах вбереглася від поразки.
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Джерело - Чемпіон.