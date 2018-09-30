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У Реала кадрові проблеми перед Лігою чемпіонів. ФОТО

Вчора 23:10 374 0
У Реала кадрові проблеми перед Лігою чемпіонів. ФОТО

Реал переживає кадрові проблеми перед поєдинком 2-го раунду Ліги чемпіонів проти ЦСКА.

Наставник Реала Хулен Лопетегі назвав 20 гравців, які поїдуть в Москву захищати кольори клубу в матчі проти ЦСКА.

У заявку не увійшов Гарет Бейл, який отримав травму в матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіко. Також відсутні Марсело та Іско, які мають проблеми зі здоров'ям. Капітан "вершкових" Серхіо Рамос, ймовірно, отримав відпочинок.

Поєдинок 2-го раунду Ліги чемпіонів ЦСКА – Реал відбудеться 2 вересня, початок о 22:00.

Нагадаємо, Барселона на останніх хвилинах вбереглася від поразки.

А фанати Севільї зламали огорожу на стадіоні. Є постраждалі.

Джерело - Чемпіон.

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