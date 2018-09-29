Барселона врятувалася від поразки. ВІДЕО

Каталонська Барселона на власному полі приймала Атлетік з Більбао і ледь не поступилася супернику.

Наприкінці першого тайму де Маркос змусив голкіпера гранатових виймати м'яч із власної сітки.

Та за шість хвилин до кінця протистояння Ель-Хаддаді зрівняв рахунок та врятував Барселону від поразки.

До вашої уваги відео голів.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

7 тур

29 вересня

Барселона — Реал Сосьєдад 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 41 де Макрос, 1:1 — Ель-Хаддаді.

Нагадаємо, Ярмоленко з Вест Гемом переміг Манчестер Юнайтед.

А Коноплянка віддав гольову передачу.

Джерело - Чемпіон.