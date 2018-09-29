Фанати Севільї зламали огорожу на стадіоні. Є постраждалі. ВІДЕО

Під час поєдинку Ейбар Севілья стався жахливий інцидент. Фанатський сектор гостей бурхливо святкував голи своєї команди, що проломив огорожу між трибунами і полем.

Про це повідомляє Xsport.

За інформацією джерела, вболівальники почали падати на газон, а деякі з них отримали серйозні ушкодження.

Арбітру довелося зупинити матч на 8 хвилин. Деяких фанатів госпіталізували з сильними забоями.

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У рамках 7-го туру чемпіонату Іспанії Ейбар вдома програв Севільї з рахунком 1:3.

Нагадаємо, Барселона вбереглася від поразки.

Джерело - Xsport.