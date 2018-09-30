Фергюсон назвав головну проблему Манчестер Юнайтед

На думку легендарного екс-наставника Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона, одна з головних проблем манкуніанців – це рішення про повернення з Ювентуса Поля Погба, та ще й за 89 млн фунтів.

Про це повідомляє Mirror.

Саме француз та його одіозний агент Міно Райола, на думку Фергюсона, є одними з причин конфліктів у роздягальні команди.

Більше того, Фергюсон серйозно занепокоєний, що легендарний клуб ризикує перетворитись на справжнісінький цирк, адже ЗМІ та вболівальники все частіше відверто глузують з Манчестер Юнайтед.

Цікаво, що Погба покинув Манчестер Юнайтед у 2012 році саме в епоху сера Алекса. Француз на правах вільного агента підписав контракт з Ювентусом.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед вже почав переговори з Зіданом.

В останньому турі АПЛ МЮ зазнав чергової поразки від Вест Гема.

Джерело - football24.