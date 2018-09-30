Зоря - Львів: стартові склади команд

Луганська Зоря на власному полі у Запоріжжі прийме ФК Львів у матчі 10 туру української Прем'єр-ліги.

До вашої уваги стартові склади команд.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

30 вересня

Зоря - Львів

Зоря: Л. Філіпе, Прийма, Харатін, Михайліченко, Лєднєв, Тимчик, Караваєв, Рафаель, Кабаєв, Чечер, Сілас.

Львів: Бандура, Адамюк, Мартан, Голіков, Путраш, Приймак, Да Сілва, Западня, Тейлор, Аугусто, Бруно.

Нагадаємо, Львів мінімально здолав Чорноморець.

Зоря поступилася Ворсклі у битві за 4 місце.

Джерело - Чемпіон.