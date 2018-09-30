Зоря - Львів: стартові склади команд

Луганська Зоря на власному полі у Запоріжжі прийме ФК Львів у матчі 10 туру української Прем'єр-ліги.
До вашої уваги стартові склади команд.
Чемпіонат України, УПЛ
10 тур
30 вересня
Зоря - Львів
Зоря: Л. Філіпе, Прийма, Харатін, Михайліченко, Лєднєв, Тимчик, Караваєв, Рафаель, Кабаєв, Чечер, Сілас.
Львів: Бандура, Адамюк, Мартан, Голіков, Путраш, Приймак, Да Сілва, Западня, Тейлор, Аугусто, Бруно.
Нагадаємо, Львів мінімально здолав Чорноморець.
Зоря поступилася Ворсклі у битві за 4 місце.
Джерело - Чемпіон.