Ворскла вирвала у Зорі перемогу в битві за 4 місце УПЛ

У 9-турі чемпіонату України Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу в Зорі та вийшла на четверте місце.

Ворсклу на 65-й хвилині вивів вперед Павло Ребенок, який замкнув простріл Владислава Кулача. Зоря відігралася за 5 хвилин зусиллями Олександра Караваєва.

На 89-й хвилині полтавці отримали право на пенальті, але В'ячеслав Шарпар з позначки не зміг переграти голкіпера Зорі Заурі Махарадзе.

Ворскла одразу подала кутовий, після якого м’яч у власні ворота відправив Василь Прийма.

Ворскла перемогла Зорю 2:1, набрала 15 очок та вийшла на четверте місце. Команда Юрія Вернидуба з 12 пунктами опустилася на п’яту позицію.

Чемпіонат України, УПЛ

9-й тур

23 вересня

Ворскла - Зоря 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Ребенок, 1:1 - 70 Караваєв, 2:1 - 90 (автогол) Прийма

Нагадаємо, у іншому матчі 9-го туру Динамо перемогло Десну та перервало безвиграшну серію.

Водночас, Шахтар виграв у Чорноморця та зміцнив лідерство у турнірній таблиці.

Джерело - Чемпіон.