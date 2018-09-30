Ворскла впервнено переграла Десну в 10 турі УПЛ

Матч 10-го туру УПЛ між Десною та Ворсклою завершився впевненою перемогою полтавців.
Чемпіонат України, УПЛ
10 тур
30 вересня
Десна — Ворскла 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Кулач, 0:2 - 62 Шарпар
Десна: Паст, Люлька, Братков, Гітченко, Мостовий, Огіря, Коберідзе, Фаворов Д., Фаворов А., Картушов, Безбородько.
Ворскла: Шуст, Пердута, Далку, Чеснаков, Артур, Кобахідзе, Шарпар, Кравченко, Ребенок, Кулач, Коломоєць.
Нагадаємо, матч молодіжних складів Десни та Ворскли не відбувся.
Тим часом, Ворскла залишилася без ключового гравця.
Джерело - Чемпіон.