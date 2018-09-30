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Ворскла впервнено переграла Десну в 10 турі УПЛ

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Ворскла впервнено переграла Десну в 10 турі УПЛ

Матч 10-го туру УПЛ між Десною та Ворсклою завершився впевненою перемогою полтавців.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

30 вересня

Десна — Ворскла 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Кулач, 0:2 - 62 Шарпар

Десна: Паст, Люлька, Братков, Гітченко, Мостовий, Огіря, Коберідзе, Фаворов Д., Фаворов А., Картушов, Безбородько.

Ворскла: Шуст, Пердута, Далку, Чеснаков, Артур, Кобахідзе, Шарпар, Кравченко, Ребенок, Кулач, Коломоєць.

Нагадаємо, матч молодіжних складів Десни та Ворскли не відбувся.

Тим часом, Ворскла залишилася без ключового гравця.

Джерело - Чемпіон.

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