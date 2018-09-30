Жеребкування Кубка ліги: Вест Гем зіграє з Тоттенгемом, Мансіті з Фулгемом

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської футбольної ліги:
До вашої уваги всі пари цього етапу змагань
Кубок англійської футбольної ліги
1/8 фіналу
Манчестер Сіті - Фулгем
Борнмут - Норвіч Сіті
Арсенал - Блекпул
Лестер - Евертон/Саутгемптон
Вест Гем" - Тоттенгем
Мідлсбро - Крістал Пелес
Челсі - Дербі
Бертон - Ноттінгем
Матчі відбудуться наприкінці жовтня.
Нагадаємо, Вест Гем переміг Манчестер Юнайтед.
А Зінченко отримав одну з найвищих оцінок в матчі за манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.