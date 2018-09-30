Мій профіль

Ярмоленко забив гол Манчестер Юнайтеду, який переписали на захисника манкуніанців. ВІДЕО

Вчора 15:23 11672
Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО
Сьогодні 13:28 91
Цуренко продовжить боротьбу на China Open
Сьогодні 11:29 219
Легендарний гол Шеви в ворота Буффона. ВІДЕО
Вчора 21:47 3390
Гімнаст який підкорив увесь світ - Верняєву-25
Вчора 21:37 620
Епохи Шевченка: від Шеви до Андрія Миколайовича
Вчора 19:16 1075
Моурінью відзначив дії Ярмоленка у матчі проти Манчестер Юнайтед
Вчора 17:58 3284
Цуренко і Ястремська дізналися суперників на турнірі в Пекіні
Вчора 17:35 539
Головний балагур українського футболу: Коноплянці - 29. ФОТО. ВІДЕО
Вчора 13:38 1126
Мілан привітав Шевченка. ВІДЕО
Вчора 13:10 1735
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:49 Футбол Тедеско відзначив гру Коноплянки у матчі Бундесліги 72
13:41 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 121
13:28 Футбол Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО 91
13:18 Футбол Десна — Ворскла: Стартові склади команд 569
12:49 Футбол Металіст-1925 зійдеться з МФК Миколаїв та інші матчі туру першої ліги: відео онлайн-трансляція 141
12:33 Футбол Манчестер Юнайтед заперечив перемовини із ЗІданом 174
12:16 Баскетбол Кравцов дебютував у Іспанії 235
12:00 Блог Неймовірний гол в Чемпіоншипі, який вразив усю Англію 640
11:46 Футбол Десна - Ворскла: де дивитися матч 10 туру УПЛ 362
11:29 Теніс Цуренко продовжить боротьбу на China Open 219
11:12 Навколо спорту Світоліна мотивує себе після низки невдач. ФОТО 588
11:00 Навколо спорту Журналіст показав золотий бутс 1994 219
10:48 Футбол Зідан очолить Манчестер Юнайтед? 357
10:32 Футбол Ярмоленко: "Не знаю, чому це не мій гол, напишу в АПЛ" 596
10:18 Блог Неймовірний гол, який приніс Ромі перемогу в римському дербі. ВІДЕО 575
10:17 Футбол Юний нападник Реала встановив історичне досягнення 375
09:55 Теніс Ястремська покинула China open 297
09:31 Футбол Гравець Шальке назвав сильні сторони Коноплянки 509
09:10 Футбол Порошенко привітав Шевченка з Днем народження. ВІДЕО 282
00:17 Футбол Інспектор гри не дозволив провести матч молодіжних складів Десни та Ворскли. ФОТО 901 1
00:01 Футбол У мадридському дербі Реал та Атлетіко не визначили переможця 422
29 Вересня 2018
23:47 Навколо спорту Родина зворушливо привітала Шевченка з днем народження. ВІДЕО 699
23:26 Футбол Фанати Севільї зламали огорожу на стадіоні. Є постраждалі. ВІДЕО 495
23:14 Теніс Українки переграли росіянок та вийшли у фінал юнацького Кубка Федерації. ВІДЕО 608
22:45 Футбол Маліновський віддав гольову передачу в матчі чемпіонату Бельгії. ВІДЕО 510

Гравець Шальке назвав сильні сторони Коноплянки

Сьогодні 09:31 509 0
Гравець Шальке назвав сильні сторони Коноплянки

Півзахисник Шальке Алессандро Шопф прокоментував першу перемогу його команди в сезоні над Майнцом у 6-му турі Бундесліги.

Футболіста цитує Xsport з посиланням на прес-службу Шальке.

"Ми розуміли, що після п'яти поразок на старті чемпіонату нам потрібно здобути очки. З кожною грою тиск збільшувалося. Мені вже доводилося бувати у подібній ситуації, два роки тому. Дуже радий, що ми здобули перші очки в сезоні. Тедескі виконав хорошу роботу. Перед матчем він сказав, щоб попри останні результати ми грали просто. Ми це і робили", — сказав футболіст.

Читайте також: Шальке мінімально здолав Майнц.

Окрім цього гравець відзначив і дії українця Євгена Коноплянки.

"Якщо Коноплянка отримує м'яч на лівому фланзі, це завжди небезпечно. Він сильний у грі віч-на-віч. Я прочитав ситуацію і переправив м'яч у ворота", — говорить Шопф.

Нагадаємо, Селезньов забив гол, який не врятував його команд від поразки.

А Ярмоленко з Вест Гемом перемогли Манчестер Юнайтед.

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()