Гравець Шальке назвав сильні сторони Коноплянки

Півзахисник Шальке Алессандро Шопф прокоментував першу перемогу його команди в сезоні над Майнцом у 6-му турі Бундесліги.
Футболіста цитує Xsport з посиланням на прес-службу Шальке.
"Ми розуміли, що після п'яти поразок на старті чемпіонату нам потрібно здобути очки. З кожною грою тиск збільшувалося. Мені вже доводилося бувати у подібній ситуації, два роки тому. Дуже радий, що ми здобули перші очки в сезоні. Тедескі виконав хорошу роботу. Перед матчем він сказав, щоб попри останні результати ми грали просто. Ми це і робили", — сказав футболіст.
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Окрім цього гравець відзначив і дії українця Євгена Коноплянки.
"Якщо Коноплянка отримує м'яч на лівому фланзі, це завжди небезпечно. Він сильний у грі віч-на-віч. Я прочитав ситуацію і переправив м'яч у ворота", — говорить Шопф.
Нагадаємо, Селезньов забив гол, який не врятував його команд від поразки.
А Ярмоленко з Вест Гемом перемогли Манчестер Юнайтед.
Джерело - Xsport.