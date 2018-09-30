Гравець Шальке назвав сильні сторони Коноплянки

Півзахисник Шальке Алессандро Шопф прокоментував першу перемогу його команди в сезоні над Майнцом у 6-му турі Бундесліги.

Футболіста цитує Xsport з посиланням на прес-службу Шальке.

"Ми розуміли, що після п'яти поразок на старті чемпіонату нам потрібно здобути очки. З кожною грою тиск збільшувалося. Мені вже доводилося бувати у подібній ситуації, два роки тому. Дуже радий, що ми здобули перші очки в сезоні. Тедескі виконав хорошу роботу. Перед матчем він сказав, щоб попри останні результати ми грали просто. Ми це і робили", — сказав футболіст.