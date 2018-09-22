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Збірна України зіграє матч у Дніпрі або Полтаві

Сьогодні 13:48 493 0
Збірна України зіграє матч у Дніпрі або Полтаві

Стадіон у Дніпрі, ймовірно, прийматиме матч між збірною України і Туреччини, який запланований на жовтень. Також претендувати на проведення матчів збірної зможе і Полтава.

Про це очільник українського футболу заявив у ефірі телеканалу Футбол.

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"Географія матчів збірної України розширюватиметься. Виконком ФФУ підтримує ідею, щоб матчі збірної відбувалися в різних містах і дарували вболівальникам радість від спілкування з футболістами. У кожному місті, де грає збірна, ми проводимо відкриті тренування, спілкування з уболівальниками, соціальні акції", - сказав Павелко.

Нагадаємо, тренер збірної України відвідав матч Арсенал — Ворскла у Лондоні.

Джерело - Футбол.

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