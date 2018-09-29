Зінченко потрапив у стартовий склад Мансіті. ФОТО

У рамках 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті прийме Брайтон.
До стартового складу містян уперше з початку сезону вийде український півзахисник Олександр Зінченко. Про це повідомляється на офіційній сторінці у Twitter клубу з Манчестера.
How we line-up against the Seagulls today! 🔵— Manchester City (@ManCity) 29 вересня 2018 р.
City XI | Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, Aguero
Subs | Muric, Danilo, Kompany, Stones, Mahrez, Jesus, Foden#cityvbhafc #mancity pic.twitter.com/n4WaTLZZI5
Нагадаємо, раніше Зінченко потрапив до стартового складу на матч Кубка Ліги.
А днями Зінченко зустрівся з Ярмоленком у Лондоні.
Джерело - Чемпіон.