Зінченко потрапив у стартовий склад Мансіті. ФОТО

У рамках 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті прийме Брайтон.

До стартового складу містян уперше з початку сезону вийде український півзахисник Олександр Зінченко. Про це повідомляється на офіційній сторінці у Twitter клубу з Манчестера.

Нагадаємо, раніше Зінченко потрапив до стартового складу на матч Кубка Ліги.

А днями Зінченко зустрівся з Ярмоленком у Лондоні.

Джерело - Чемпіон.