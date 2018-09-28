Зінченко зустрівся з Ярмоленком у Лондоні. ФОТО

Двоє українських футболістів, які виступають в Англії, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко зустрілись у Лондоні.
Про це стало відомо зі світлини в соціальній мережі Instagram.
Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко на своїй сторінці поділився фотографією, де він гуляє у компанії іншого українського легіонера – Андрія Ярмоленка.
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"Навідали старого, аби не нудьгував", – написав 20-річний хавбек під світлиною з вінгером Вест Гема.
Нагадаємо, нещодавно Зінченко сфотографувався у компанії Олександра Усика та Василя Ломаченко.
Зауважимо, що Зінченко нещодавно вперше у сезоні вийшов на поле у стартовому складі Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.