Зінченко зустрівся з Ярмоленком у Лондоні. ФОТО

Двоє українських футболістів, які виступають в Англії, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко зустрілись у Лондоні.

Про це стало відомо зі світлини в соціальній мережі Instagram.

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко на своїй сторінці поділився фотографією, де він гуляє у компанії іншого українського легіонера – Андрія Ярмоленка.

Переглянути цей допис в Instagram Навестили старину, чтоб не скучал✊🏼 Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 27 Вер 2018 р. о 1:38 PDT

"Навідали старого, аби не нудьгував", – написав 20-річний хавбек під світлиною з вінгером Вест Гема.

Нагадаємо, нещодавно Зінченко сфотографувався у компанії Олександра Усика та Василя Ломаченко.

Зауважимо, що Зінченко нещодавно вперше у сезоні вийшов на поле у стартовому складі Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.