Зідан хотів покинути Реал ще взимку

Екс-тренер мадридського Реала Зінедін Зідан, який подав у відставку після закінчення минулого сезону, міг покинути клуб ще взимку.

Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на Marca.

За інформацією видання, 46-річний французький фахівець хотів покинути Реал ще в лютому цього року після вильоту з Кубка Іспанії від Леганеса і невтішних результатів в Ла Лізі.

В результаті президент клубу Флорентіно Перес і генеральний директор Хосе Анхель Санчес все ж переконали Зідана залишитися, і йому вдалося привести "вершкових" до третьої перемоги в Лізі Чемпіонів поспіль.

У підсумку Зідан оголосив про відставку відразу на наступний день після європейського тріумфу.

Нагадаємо, Зідан розповів про свою майбутню тренерську кар'єру.

Також, Манчестер Юнайтед хоче запросити Зідана до себе.

Джерело - ua-football.com.