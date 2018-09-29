Зідан хотів покинути Реал ще взимку

Екс-тренер мадридського Реала Зінедін Зідан, який подав у відставку після закінчення минулого сезону, міг покинути клуб ще взимку.
Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на Marca.
За інформацією видання, 46-річний французький фахівець хотів покинути Реал ще в лютому цього року після вильоту з Кубка Іспанії від Леганеса і невтішних результатів в Ла Лізі.
В результаті президент клубу Флорентіно Перес і генеральний директор Хосе Анхель Санчес все ж переконали Зідана залишитися, і йому вдалося привести "вершкових" до третьої перемоги в Лізі Чемпіонів поспіль.
У підсумку Зідан оголосив про відставку відразу на наступний день після європейського тріумфу.
Нагадаємо, Зідан розповів про свою майбутню тренерську кар'єру.
Також, Манчестер Юнайтед хоче запросити Зідана до себе.
Джерело - ua-football.com.