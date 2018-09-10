Зідан розповів про свою майбутню тренерську кар'єру

Екс-наставник Реала Зінедін Зідан сподівається найближчим часом повернутися до тренерської роботи.

По це сказав сам тренер.

"Я впевнений, що буду тренером знову. Це те, що мені подобається, і те, що я робив усе своє життя", — цитує слова Зідана Marca

Французький спеціаліст покинув посаду головного тренера Реала після того, як завоював із клубом третій титул Ліги чемпіонів поспіль. Також Зідан по одному разу виграв чемпіонат і Суперкубок Іспанії, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Зідан може замінити Жозе Моурінью в Манчестер Юнайтед.

Також, Жиру обійшов Зідана в збірній Франції.

Джерело - ua-football.