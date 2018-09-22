Рома цікавилася новачком Шахтаря

Рома претендувала на півзахисника Шахтаря Майкона

Про це повідомляє Спортарена з посиланням на Transfermarketweb.com.

Сталося це після того, як бразилець відзначився у матчі з Гоффенгаймом у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів.

Хавбек поповнив склад гірників минулого літа. За його трансфер Шахтар заплатив Корінтіансу 6,6 мільйона євро. Цього сезону Майкон взяв участь у дев'яти матчах донеччан у всіх турнірах, в яких забив один гол.

Влітку Рома цікавилася ще двома футболістам Шахтаря — Марлосом і Тайсоном.

Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию у Гоффенгайма.

Джерело - Спортарена.