Роналду першим у світі зіграє у FIFA 19. ФОТО

Зірка Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду першим зможе насолодитися грою FIFA 2019

Португалець на своїй сторінці в Instagram виклав фото, де представив першу у світі копію комп'ютерної гри. Розробник EA Sports спеціально надав її Роналду до офіційного виходу гри.

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"Спасибі EA Sports за першу у світі копію FIFA 19. Приєднуйтесь до мене в грі", — написав Кріштіану.

Саме форвард Ювентуса зображений на офіційній обкладинці нової версії FIFA. Також його обличчя можна побачити під час завантаження гри.

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Офіційна дата виходу FIFA 19 — 28 вересня.

Нагадаємо, Роналду відзначився дублем в останній грі Ювентуса.

На дубль Кріштіану відреагував Мілевський.

Джерело - Чемпіон.