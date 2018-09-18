Роналду першим у світі зіграє у FIFA 19. ФОТО

Зірка Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду першим зможе насолодитися грою FIFA 2019
Португалець на своїй сторінці в Instagram виклав фото, де представив першу у світі копію комп'ютерної гри. Розробник EA Sports спеціально надав її Роналду до офіційного виходу гри.
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"Спасибі EA Sports за першу у світі копію FIFA 19. Приєднуйтесь до мене в грі", — написав Кріштіану.
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Thanks @EASPORTSFIFA for the World’s First copy of #FIFA19 🔥 Come and join me in the Game
Саме форвард Ювентуса зображений на офіційній обкладинці нової версії FIFA. Також його обличчя можна побачити під час завантаження гри.
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Офіційна дата виходу FIFA 19 — 28 вересня.
Нагадаємо, Роналду відзначився дублем в останній грі Ювентуса.
На дубль Кріштіану відреагував Мілевський.
Джерело - Чемпіон.