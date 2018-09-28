Барселона залишилася без ключового гравця

У складі каталонської Барселони кадрові втрати в лінії оборони.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на AS.

За інформацією джерела, французький захисник синьо-гранатових Самуель Умтіті порвав зв'язки коліна лівої ноги і може відправитися у лазарет команди на кілька місяців.

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Таким чином у головного тренера каталонців Ернесто Вальверде залишається вибір між трьома центральними захисниками: Томасом Вермаленом, Жераром Піке і Клеманом Лангле.

Нагадаємо, легенда Барселони відкриє власне шоу.

А клуб презентував нову емблему.

Джерело - Xsport.