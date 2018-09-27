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Легендарний екс-футболіст Барселони відкриє власне реаліті-шоу

Вчора 23:49 289 0
Легендарний екс-футболіст Барселони відкриє власне реаліті-шоу
Андрес Іньєста

Колишній гравець Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста, який зараз виступає у японському клубі Віссел Кобе, відкриє реаліті-шоу із собою в головній ролі. 

Про це повідомляє nv.ua, з посиланням на The Sun.

За інформацією видання, шоу буде транслюватися на Rakuten Viki, платформі потокового відео, англійською, іспанською та японською мовами. До слова, Rakuten - спонсор Віссел Кобе та Барселони.

У новому шоу буде показано фрагменти з життя Іньєсти в Японії, відео з тренувань та ексклюзивні інтерв'ю з легендарним гравцем.

Крім цього, Іньєста планує запустити серію відеороликів з тренуваннями, які повинні допомогти бажаючим покращити свої навички гри у футбол.

Наприкінці квітня Андрес Іньєста оголосив про те, що йде з Барселони після закінчення сезону.

У травні  Іньєста підписав трирічний контракт з японський Віссел Кобе.

Також, Іньєста забив черговий гол за японський клуб.

Джерело - nv.ua.

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