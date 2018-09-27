Легендарний екс-футболіст Барселони відкриє власне реаліті-шоу

Колишній гравець Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста, який зараз виступає у японському клубі Віссел Кобе, відкриє реаліті-шоу із собою в головній ролі.
Про це повідомляє nv.ua, з посиланням на The Sun.
За інформацією видання, шоу буде транслюватися на Rakuten Viki, платформі потокового відео, англійською, іспанською та японською мовами. До слова, Rakuten - спонсор Віссел Кобе та Барселони.
У новому шоу буде показано фрагменти з життя Іньєсти в Японії, відео з тренувань та ексклюзивні інтерв'ю з легендарним гравцем.
Крім цього, Іньєста планує запустити серію відеороликів з тренуваннями, які повинні допомогти бажаючим покращити свої навички гри у футбол.
Наприкінці квітня Андрес Іньєста оголосив про те, що йде з Барселони після закінчення сезону.
У травні Іньєста підписав трирічний контракт з японський Віссел Кобе.
Також, Іньєста забив черговий гол за японський клуб.
Джерело - nv.ua.