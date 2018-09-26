Всі дії Зінченка в матчі проти Оксфорда. ВІДЕО

Український півзахисник Олександр Зінченко провів перший матч у сезоні за Манчестер Сіті.

Футболіст відіграв всі 90 хвилин матчу Кубка ліги з Оксфордом. Хоч результативними діями українець не відзначився, але провів дуже непоганий поєдинок, принісши багато користі команді.

Пропонуємо Вашій увазі відеоогляд дій Зінченка в своїй дебютному матчі сезону в Англії.

Нагадаємо, Зінченко зустрівся у Манчестері з Олександром Усиком та Василем Ломаченком.

Раніше, Зінченко потрапив до заявки Ман Сіті на матч з Фулгемом, але залишився у запасі.

Джерело - Чемпіон.