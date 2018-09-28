Лев: Езіл все ще дорогий моєму серцю

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев хотів віч-на-віч поговирити з півзахисником лондонського Арсенала Месутом Езілом у столиці Англії.
Про це розповів сам тренер.
"Месута не було на тренуванні, тому нам довелося змиритися з тим, що він не хоче з нами розмовляти. Не знаю причин. Якщо чесно, я розчарований, тому що ми дуже довго працювали разом. Хочеться, щоб ми поговорили віч-на-віч. Езіл все ще дорогий моєму серцю ", - говорить Лев.
Нагадаємо, Лев разом із Олівером Біргоффом прилетіли до Лондона та намагалися поспілкуватися з Езілом, який ігнорує їхні дзвінки.
Раніше, 29-річний Месут завершив кар’єру в національній команді після чемпіонату світу-2018 через расистські образи на його адресу.
Джерело - matchday.