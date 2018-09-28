Лев: Езіл все ще дорогий моєму серцю

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев хотів віч-на-віч поговирити з півзахисником лондонського Арсенала Месутом Езілом у столиці Англії.

Про це розповів сам тренер.

"Месута не було на тренуванні, тому нам довелося змиритися з тим, що він не хоче з нами розмовляти. Не знаю причин. Якщо чесно, я розчарований, тому що ми дуже довго працювали разом. Хочеться, щоб ми поговорили віч-на-віч. Езіл все ще дорогий моєму серцю ", - говорить Лев.