Лев хотів поговорити з Езілом, але його не пустили на базу Арсенала

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов та менеджер команди Олівер Біргофф прилетіли у Лондон, аби побачитися з Месутом Езілом.

Про це повідомляє Bild.

Втім, у німецьких спеціалістів не вийшло поговорити з хавбеком Арсенала. На телефонні дзвінки Озіл не відповідав. Коли Лев та Біргофф прибули на базу "канонірів", то наставник лондонців Унаї Емері заборонив впускати їх на територію бази. Скоріш за все, попросив про це Емері сам Езіл.

Нагадаємо, Після провального для німців турніру Езіл завершив кар'єру в збірній, при цьому звинувативши німецький футбольний союз у расизмі і обмеженні за національною ознакою.

Джерело - football24.