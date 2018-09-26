Лев хотів поговорити з Езілом, але його не пустили на базу Арсенала

Мій профіль

Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою

Вчора 21:26 7602
Напруження зростає. Моуріньйо та Погба посварилися на тренуванні. ВІДЕО
Сьогодні 15:29 165
Козлова вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Ташкенті
Сьогодні 13:31 876
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 11:28 184
Маріуполь - Динамо: де дивитися перенесений матч 4-го туру української Прем'єр-ліги
Сьогодні 09:32 676
Манчестерські канікули Ломаченка та Усика. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 07:01 710
Полтавці бігали вночі. Неймовірно круте видовище. ФОТО
Вчора 21:15 1007
Персона дня: легендарному Ігорю Бєланову - 58. ВІДЕО
Вчора 12:52 1299
Суркіси отримали більше мільярда гривень від Державного банку
Вчора 11:33 1544
Лука Модрич: від війни до легенди. ВІДЕО
Вчора 11:28 1210
Навколо спорту
Блоги
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 13:07 2873
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
22.09.2018 08:30 2617
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 07:30 1146
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
21.09.2018 19:00 1458
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
21.09.2018 18:04 7724 8
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
21.09.2018 14:30 6449 2
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
21.09.2018 11:10 2615
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
21.09.2018 07:15 4000 1
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:44 1358
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:20 667
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:13 Футбол Маріуполь - Динамо: стартові склади команд 56
15:55 Футбол Монако без жодного удару в площину воріт поступилося Анже у Лізі 1. ВІДЕО 127
15:29 Футбол Напруження зростає. Моуріньйо та Погба посварилися на тренуванні. ВІДЕО 165
15:15 Футбол Лев хотів поговорити з Езілом, але його не пустили на базу Арсенала 204
14:58 Футбол Швейцарія відмовила Абрамовичу в дозволі на проживання 183
14:42 Футбол Чорноморець підписав захисника 227
14:20 Футбол Тренер збірної Німеччини може очолити клуб англійської Прем'єр-ліги 291
13:51 Футбол Погба не буде грати за Манчестер Юнайтед 717
13:31 Теніс Козлова вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Ташкенті 876
13:12 Футбол Берлусконі повністю викупить новий клуб 889
12:57 Футбол Команди Моурінью не вміють бити пенальті 770
12:37 Футбол Росіяни не згодні з вибором ФІФА, щодо найкращих вболівальників світу. ВІДЕО 1795
12:15 Футбол Леганес спробує зачепитися за очки в матчі з Барселоною. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція 448
11:51 Футбол 15-річний півзхисник зіграв за Фулгем в матчі Кубка ліги 400
11:30 Футбол Всі дії Зінченка в матчі проти Оксфорда. ВІДЕО 824
11:28 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 184
11:10 Футбол Моурінью розповів, хто позбавив Погба ролі віце-капітана 570
10:48 Футбол Несенюк закликав Ярмоленка говорити українською 1661 1
10:30 Футбол Баварія вперше втратила очки в Бундеслізі. ВІДЕО 437
10:13 Футбол Лемпард: Нам вистачило характеру щоб перемогти Манчестер Юнайтед 695
10:09 Навколо спорту Ломаченко виконав легендарний удар Брюса Лі. ВІДЕО 1141
09:51 Футбол П'ята поспіль поразка Шальке. Команда Коноплянки закріпилася на дні Бундесліги. ВІДЕО 584
09:32 Футбол Маріуполь - Динамо: де дивитися перенесений матч 4-го туру української Прем'єр-ліги 676
09:15 Футбол Гвардіола: Я дуже задоволений грою команди 420
08:42 Футбол Моурінью прокоментував чергову невдачу червоних дияволів 1012

Лев хотів поговорити з Езілом, але його не пустили на базу Арсенала

Сьогодні 15:15 204 0
Лев хотів поговорити з Езілом, але його не пустили на базу Арсенала

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов та менеджер команди Олівер Біргофф прилетіли у Лондон, аби побачитися з Месутом Езілом.

Про це повідомляє Bild.

Втім, у німецьких спеціалістів не вийшло поговорити з хавбеком Арсенала. На телефонні дзвінки Озіл не відповідав. Коли Лев та Біргофф прибули на базу "канонірів", то наставник лондонців Унаї Емері заборонив впускати їх на територію бази. Скоріш за все, попросив про це Емері сам Езіл.

Нагадаємо, Після провального для німців турніру Езіл завершив кар'єру в збірній, при цьому звинувативши німецький футбольний союз у расизмі і обмеженні за національною ознакою.

Джерело - football24.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()