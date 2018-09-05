Лев: Езіл закрив за собою двері в збірну

Повернення в команду півзахисника Арсенала Месута Езіла на даний момент неможливе.

Про це сказав головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев.

"Я думаю, що в ситуації з Езілом все ясно. Він дав зрозуміти, що йде і, тим самим, сам закрив за собою двері. Отже, ні про яке повернення мови не йде", - наводить слова Лева Bild.

Нагадаємо, що перед ЧС-2018 Озіл спровокував скандал, зробивши фото з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, що в Німеччині вважали передвиборною агітацією.

Після провального для німців турніру Езіл завершив кар'єру в збірній, при цьому звинувативши німецький футбольний союз у расизмі і обмеженні за національною ознакою.

Джерело - ua-football.