Берлусконі повністю викупить новий клуб

Колишній власник Мілана Сільвіо Берлусконі вирішив повністю викупити Монцу з Серії С.
Про це повідомляє la Gazzetta dello Sport.
За 100% акцій клубу Берлусконі заплатить 2,5 – 3 млн євро.
Угода буде підписана до кінця вересня. Виконавчим директором клубу стане Адріано Галліані, колишній віце-президент Мілана.
Берлусконі був власником Мілана з 1986 по 2017 рік. Цей період став найуспішнішим в історії клубу. При ньому команда вісім разів виграла чемпіонат Італії і п'ять разів - Лігу чемпіонів.
Раніше, Берлусконі зустрічався з Путіном у Криму.
Джерело - football24.ua.