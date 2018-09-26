Берлусконі повністю викупить новий клуб

Колишній власник Мілана Сільвіо Берлусконі вирішив повністю викупити Монцу з Серії С.

Про це повідомляє la Gazzetta dello Sport.

За 100% акцій клубу Берлусконі заплатить 2,5 – 3 млн євро.

Угода буде підписана до кінця вересня. Виконавчим директором клубу стане Адріано Галліані, колишній віце-президент Мілана.

Берлусконі був власником Мілана з 1986 по 2017 рік. Цей період став найуспішнішим в історії клубу. При ньому команда вісім разів виграла чемпіонат Італії і п'ять разів - Лігу чемпіонів.

Раніше, Берлусконі зустрічався з Путіном у Криму.

Джерело - football24.ua.