Атлетіко планує придбати захисника Фіорентини

Мадридський Атлетіко планує придбати молодого захисника Фіорентини Ніколу Міленковича.
Про це повідомляє betnews365.com.
20-річний серб грає за Фіорентину, а Атлетіко в пошуках омолодження оборони хоче оформити трансфер центрального захисника наступного літа.
Міленкович, який перебрався до Флоренції з Партизана, у минулому сезоні провів 17 матчів. У нинішньому встиг відіграти 6 матчів і забити 2 голи.
Крім того, в складі збірної Сербії Нікола провів 7 ігор.
Нагадаємо, захисник Атлетіко отримав травму під час матчу за збірну.
Також, Сімеоне розповів чи буде його син грати за Атлетіко.
Джерело - betnews365.com.