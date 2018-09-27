Атлетіко планує придбати захисника Фіорентини

Мадридський Атлетіко планує придбати молодого захисника Фіорентини Ніколу Міленковича.

Про це повідомляє betnews365.com.

20-річний серб грає за Фіорентину, а Атлетіко в пошуках омолодження оборони хоче оформити трансфер центрального захисника наступного літа.

Міленкович, який перебрався до Флоренції з Партизана, у минулому сезоні провів 17 матчів. У нинішньому встиг відіграти 6 матчів і забити 2 голи.

Крім того, в складі збірної Сербії Нікола провів 7 ігор.

Нагадаємо, захисник Атлетіко отримав травму під час матчу за збірну.

Також, Сімеоне розповів чи буде його син грати за Атлетіко.

Джерело - betnews365.com.