Захисник Атлетіко отримав травму під час матчу за збірну

Захисник Атлетіко Стефан Савич отримав пошкодження у матчі проти Литви.

Про це повідомляє betnews365.com.

У розташуванні клубу стало відомо, що у футболіста струс мозку.

Про терміни відновлення інформації поки немає, хоча через вилучення в минулому турі Прімери Савич все одно пропустив би найближчий поєдинок чемпіонату Іспанії.

У минулому сезоні Стефан провів 37 матчів. У поточному - 4 матчі.

15 вересня Атлетіко зіграє вдома проти Ейбара в Прімері, а 18-го - проти Монако на виїзді в першому турі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Сімеоне розповів чи буде його син грати за Атлетіко.

Також, лідер Атлетіко готовий перейти в клуб Бекхема.

Джерело - betnews365.com.