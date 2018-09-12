Захисник Атлетіко отримав травму під час матчу за збірну

Захисник Атлетіко Стефан Савич отримав пошкодження у матчі проти Литви.
Про це повідомляє betnews365.com.
У розташуванні клубу стало відомо, що у футболіста струс мозку.
Про терміни відновлення інформації поки немає, хоча через вилучення в минулому турі Прімери Савич все одно пропустив би найближчий поєдинок чемпіонату Іспанії.
У минулому сезоні Стефан провів 37 матчів. У поточному - 4 матчі.
15 вересня Атлетіко зіграє вдома проти Ейбара в Прімері, а 18-го - проти Монако на виїзді в першому турі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Сімеоне розповів чи буде його син грати за Атлетіко.
Також, лідер Атлетіко готовий перейти в клуб Бекхема.
Джерело - betnews365.com.