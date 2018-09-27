Роббен: Євро-2024 буде моїм передостаннім турніром

Ар'єн Роббен сказав, що Євро-2024 буде його передостаннім турніром.

Про це повідомляє footboom.com.

Гравці Баварії Ар'єн Роббен і Томас Мюллер на сторінці останнього в Twitter прокоментували новину про те, що чемпіонат Європи 2024 року відбудеться в Німеччині.

Зокрема, Томас Мюллер заявив, що цей турнір стане "нашим останнім в кар'єрі", а ось Арьєн Роббен додав: "а моїм передостаннім".

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, УЄФА прийняв рішення про проведення чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.

Також, Баварія вперше втратила очки в Бундеслізі.

Джерело - footboom.com.