Роббен: Євро-2024 буде моїм передостаннім турніром

Ар'єн Роббен сказав, що Євро-2024 буде його передостаннім турніром.
Про це повідомляє footboom.com.
Гравці Баварії Ар'єн Роббен і Томас Мюллер на сторінці останнього в Twitter прокоментували новину про те, що чемпіонат Європи 2024 року відбудеться в Німеччині.
Зокрема, Томас Мюллер заявив, що цей турнір стане "нашим останнім в кар'єрі", а ось Арьєн Роббен додав: "а моїм передостаннім".
#EURO2024 in Germany 👍🏼😀 pic.twitter.com/hRCsNrNWxa— Thomas Müller (@esmuellert_) September 27, 2018
Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, УЄФА прийняв рішення про проведення чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.
Також, Баварія вперше втратила очки в Бундеслізі.
Джерело - footboom.com.