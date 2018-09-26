Баварія вперше втратила очки в Бундеслізі. ВІДЕО

Мюнхенська Баварія вперше в цьому сезоні втратила очки. Сталося це в п’ятому турі Бундесліги на домашньому полі в матчі з Аугсбургом.

Перший тайм пройшов без голів, однак уже на 3-й хвилині після перерви Ар’єн Роббен вивів господарів уперед.Та за кілька хвилин до фінального свистка глядачів Альянц Арени засмутив 20-річний Фелікс Гетце, який лише цього літа покинув мюнхенську команду.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

5-й тур

25 вересня

Баварія – Аугсбург 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Ар'єн Роббен, 1:1 - 86 Фелікс Гетце.

Нагадаємо, Коноплянка не барв участі у попередньому матчі Бундесліги проти Баварії.

У підсумку, Шальке поступився Баварії з рахунком 0:2.

Джерело - Чемпіон.