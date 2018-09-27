Наставник Арсенала прокоментував конфлікт Езіла з Левом

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері не забороняв головному тренеру збірної Німеччини Йоагіму Леву заходити на тренувальний майданчик клубу.
Про це сказав сам тренер.
"Це неправда, що я не дозволив Месуту зустрітися з Левом. У мене не було проблем на тренувальному полі в цій ситуації. Це неправда", - говорить Емері.
Нагадаємо, Лев разом із Олівером Біргоффом прилетіли до Лондона та намагалися поспілкуватися з Езілом, який ігнорує їхні дзвінки.
29-річний Месут завершив кар’єру в національній команді після чемпіонату світу-2018 через расистські образи на його адресу.
Джерело - ua-footbal.