Наставник Арсенала прокоментував конфлікт Езіла з Левом

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері не забороняв головному тренеру збірної Німеччини Йоагіму Леву заходити на тренувальний майданчик клубу.

Про це сказав сам тренер.

"Це неправда, що я не дозволив Месуту зустрітися з Левом. У мене не було проблем на тренувальному полі в цій ситуації. Це неправда", - говорить Емері.