Арсенал планує виграти Лігу Європи

Гравці лондонського Арсенала планують виграти Лігу Європи.

Про це розповів форвард команди П'єр-Емерік Обамейянг.

"Ми хочемо виграти Лігу Європи. Особливо я, адже я не грав в цьому турнірі в минулому році. Хочемо дійти до кінця - це наше завдання. У Лізі Європи не так багато матчів, як в АПЛ, тому потрібно відразу налаштовуватися на переможний настрій і перемагати в кожному матчі", - цитує Обамеянга офіційний сайт "канонірів".