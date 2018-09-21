Арсенал планує виграти Лігу Європи

Гравці лондонського Арсенала планують виграти Лігу Європи.
Про це розповів форвард команди П'єр-Емерік Обамейянг.
"Ми хочемо виграти Лігу Європи. Особливо я, адже я не грав в цьому турнірі в минулому році. Хочемо дійти до кінця - це наше завдання. У Лізі Європи не так багато матчів, як в АПЛ, тому потрібно відразу налаштовуватися на переможний настрій і перемагати в кожному матчі", - цитує Обамеянга офіційний сайт "канонірів".
Нагадаємо, Ворскла без шансів поступилася Арсеналу в Лізі Європи.
А Шевченко і Ярмоленко завітали до роздягальні Ворскли.
Джерело - ua-football.