Лунін гравець Леганеса. ФОТО

Гравець мадридського Реалу Андрій Лунін перейшов на правах оренди Леганес.

Про це повідомляє офіційний сайт Леганесу.

Сьогодні, 27-го серпня він вже пройшов медецинське обстеження, а завтра він приєднаєть до команди.

У четвер Луніна презинтують, як гравця Леганесу під 99 номером.

✅ CESIÓN I El joven portero Andriy Lunin firma por el C.D. Leganés cedido por el @realmadrid para la próxima temporada. Será presentado el jueves y lucirá el dorsal 99 ➡️ https://t.co/P57v8hBPmB pic.twitter.com/Bkwx2oaeNk — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 27, 2018

Нагадаємо, Лунін увішов до заявки збірної на матчі Ліги Націй.

Також, Шевченко висловився з приводу таланту Луніна.

Джерело - Офіційний сайт Леганесу.