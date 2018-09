Ювентус рекордно починає сезон

Туринський Ювентус, який переграв Болонью у матчі чемпіонату Італії, довів свою серію перемог в усіх турнірах до семи поєдинків. Востаннє подібне старій синьйорі вдавалося у далекому сезоні 1930/1931 років.

Про це повідомляє видання OptaPaolo у своєму twitter.

Тоді туринці втретє в історії стали чемпіонами Серії А.

7 - #Juventus have won their first seven matches of the season in all competitions for the first since 1930/31. Speed. #JuveBologna