Роналду прокоментував свій дубль за Ювентус

Кріштіану Роналду щасливий від того, що нарешті забив за Ювентус.

Про це прозповів сам португальський гравець.

"Мені дійсно хотілося забити перший гол за Ювентус. Радий, що це нарешті сталося. Після переходу в Ювентус було багато розмов про те, що я не забиваю, це трохи тиснуло. Проте це вже в минулому. Я знав, що працюю добре, і забитий гол – був питанням часу", – розповів Роналду для Football-Italia.