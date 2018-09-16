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Роналду прокоментував свій дубль за Ювентус

Сьогодні 21:11 182 0
Роналду прокоментував свій дубль за Ювентус

Кріштіану Роналду щасливий від того, що нарешті забив за Ювентус.

Про це прозповів сам португальський гравець.

"Мені дійсно хотілося забити перший гол за Ювентус. Радий, що це нарешті сталося. Після переходу в Ювентус було багато розмов про те, що я не забиваю, це трохи тиснуло. Проте це вже в минулому. Я знав, що працюю добре, і забитий гол – був питанням часу", – розповів Роналду для Football-Italia.

Зазначимо, португалець відзначився дублем у ворота Сассуоло, в рамках 4-го туру Серії А.

Ювентус в підсумку переміг з рахунком 2:1.

Раніше, в Ювентусі відреагували на погану форму Роналду.

Джерело - football24.ua.

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