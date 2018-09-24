Роналду забив у другому матчі поспіль. ВІДЕО

Кріштіану Роналду знову забив за Ювентус та допоміг туринцям перемогти Фрозіноне у чемпіонаті Італії.

Для Ювентуса матч проти аутсайдера складався непросто і туринці тривалий час не могли забити. Юве на 81-й хвилині вивів вперед Кріштіану Роналду, який вразив ворота з району одинадцятиметрової позначки. У компенсований арбітром час другий гол за туринців забив Федеріко Бернардескі.

Ювентус переміг 2:0, набрав 15 очок та зберіг лідерство. Фрозіноне з 1 пунктом йде у турнірній таблиці на передостанньому місці.

Раніше, Кріштіану Роналду зробив дубль у ворота Сассуоло та забив свої перші голи за туринську команду.

Нагадаємо, у матчі проти Фрозіноне за Ювентус не грав Дуглас Коста, якого дискваліфікували на чотири гри за плювок у суперника.

Джерело - Чемпіон.