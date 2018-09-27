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Хачеріді може не зіграти за збірну України

Сьогодні 11:12 752 0
Хачеріді може не зіграти за збірну України

Захисник збірної України та грецького ПАОКа Євген Хачеріді отримав травму під час матчу Кубка Греції проти Аріса.

Про це сказав головний тренер ПАОКа Разван Луческу на післяматчевій прес-конфренеції.

Терміни відновлення українця поки невідомі.

Таким чином, потенційна участь 31-річного футболіста в найближчих матчах збірної України проти Італії та Чехії знаходиться під питанням. Зазначимо, що Хачеріді потрапив до резервного списку українських легіонерів, яких викликали до складу національної команди.

Нагадаємо, Євген Хачеріді не брав участі в попередніх матчах збірної України.

У грі з Чехією він просидів на лавці запасних, а коли прибув до Львова покинув розташування збірної через травму.

Джерело - football24.

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